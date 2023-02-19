Бійці "Гвардії наступу" спільно із ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів на Донбасі (відео)

Бійці бригади Національної Гвардії України "Червона калина" спільно зі Збройними силами знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців. Координати були передані побратимам з інших Сил оборони, які точним влучанням артилерії знищили ворога", - йдеться у повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу". Їхньою частиною можуть стати лише добровольці. Основа нових бригад – офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід.

До штурмових бригад "Гвардії наступу" через сайт подали заявки 10,5 тисячі осіб, через ЦНАП – 6,5 тисячі.

Нагадаємо, станом на 19 лютого ЗСУ ліквідували вже близько 142 860 російських солдат. Найгарячіші бої тривають на Донецькому напрямку, в районі Бахмута.

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