Бійці КНДР воюють не так, як росіяни: яка тактика ворога на Курщині

Війська Північної Кореї в Курбській області діють не так, як російська армія. Зокрема, бійці КНДР проводять штурмові дії великими групами від 50 осіб, рухаючись відкритою місцевістю.

Про це розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Петро Гайдащук, повідомляє "Еспресо".

На Курщині тактика дій північнокорейських бійців відрізняється від тактики російської армії. Зокрема, війська КНДР не діють малими штурмовими групами

"Вони проводять штурмові дії великим групами – від 50 і більше військових. Часто вони наступальні дії проводять на відкритій місцевості, де атакують позиції ЗСУ у повний ріст. Північнокорейські військові також не зважають на дрони ЗСУ під час атак і намагаються їх збити стрілецькою зброєю. Рухаються швидко і намагаються якомога скоріше зблизитись з позиціями ЗСУ", – розповів український офіцер.

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За його словами, разом з атаками великими штурмовими групами північнокорейські солдати також діють групами з кількох військових, намагаючись якомога швидше дістатись позицій Сил оборони України.

Гайдащук також переповів слова російських військовополонених, які розповідають, що вони з бійцями КНДР разом готувалися до бойових дій на одних полігонах. Полонені розповіли, що північнокорейські військові мають достатньо часу для підготовки, вони краще екіпіровані, мають російське озброєння та навіть краще харчування.

Представник 80-ї ОДШБр назвав головне завдання північнокорейських бійців:

"Головним завданням для них є саме штурм позицій ЗСУ, і лише в разі успіху росіяни вже йдуть слідом для закріплення на позиціях та оборонних дій".

Українські захисники припускають, що бійці КНДР відпрацьовують якусь власну тактику на полі бою.

"Оскільки на початку їх залучення до штурмових дій українські підрозділи спостерігали за постійними атаками з великою кількістю особового складу. Зараз же штурмові дії північнокорейських військових набули комбінованого характеру. Зокрема, вони можуть атакувати, як великими групами, так і малими. Вони дійсно випробовують різні тактики, вчаться і намагаються цей досвід переносити знову на поле бою", – розповів Гайдащук.

До слова, у Південній Кореї повідомили про ймовірність того, що Північна Корея планує незабаром відправити додатковий військовий контингент до Росії для участі у війні проти України.

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