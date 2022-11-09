Бійці морської піхоти показали унікальні кадри зачистки важливої ділянки траси на Донецькому напрямку

Унікальні кадри штурму позицій російських військ ТСН показали штурмовики 503 батальону Морпіхів. Днями ці хлопці значно посунули російські війська вглиб окупованої території.

У підсумку цього бою з десяток знищених росіян і захоплена російська броня. Ворожі "Z" замальовані українським тризубом, а спереду послання для “руского” корабля.

“БМП-3 справна, ми її привели до ладу, зарядили і, так сказать, ми дякуємо окупантам за такий “підгон” і що ми можемо тепер нею ж вас і бити”, - показує черговий лендліз від окупантів 24-річний боєць Валентин.

Оснащена сто і тридцятиміліметровими гарматами і кулеметом 7,62 з повним боєкомплектом - броньована машина піхоти вже пройшла бойове хрещення на українському боці. “Вона рятувала життя нашим побратимам, тому віддаю належне кац**м за хорошу броню для противотанкових мін”, - кажуть бійці.

День за днем ці хлопці не дають прорвати оборону на Донецькому напрямку і систематично нищать російські війська, відбираючи у них важку техніку. Часу на сон і відпочинок, кажуть бійці-штурмовики, буде достатньо лише після перемоги.

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