Бійці морської піхоти показали унікальні кадри зачистки важливої ділянки траси на Донецькому напрямку

В результаті штурму знищили десятки росіян, кілька одиниць танків і захопили ворожі БМП.
Унікальні кадри штурму позицій російських військ ТСН показали штурмовики 503 батальону Морпіхів. Днями ці хлопці значно посунули російські війська вглиб окупованої території.
У підсумку цього бою з десяток знищених росіян і захоплена російська броня. Ворожі "Z" замальовані українським тризубом, а спереду послання для “руского” корабля.
“БМП-3 справна, ми її привели до ладу, зарядили і, так сказать, ми дякуємо окупантам за такий “підгон” і що ми можемо тепер нею ж вас і бити”, - показує черговий лендліз від окупантів 24-річний боєць Валентин.
Оснащена сто і тридцятиміліметровими гарматами і кулеметом 7,62 з повним боєкомплектом - броньована машина піхоти вже пройшла бойове хрещення на українському боці. “Вона рятувала життя нашим побратимам, тому віддаю належне кац**м за хорошу броню для противотанкових мін”, - кажуть бійці.
День за днем ці хлопці не дають прорвати оборону на Донецькому напрямку і систематично нищать російські війська, відбираючи у них важку техніку. Часу на сон і відпочинок, кажуть бійці-штурмовики, буде достатньо лише після перемоги.
Читайте також:
У Києві лише зараз змогли попрощатись з бійцем загиблим на "Азовсталі" у травні
На Харківщині одне з маленьких сіл сапери розміновують вже другий місяць: мін не меншає
Двоє поранених під час обстрілу Дніпра "Шахедами" у важкому стані: медики про стан постраждалих