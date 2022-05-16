Бійці на "Азовсталі" втрачають надію, а їхні рідні в Туреччині благають про "диво" від Ердогана

Останній шанс на порятунок: матері і дружини військових з "Азовсталі" приїхали до Стамбула, щоби просити президента Туреччини Реджепа Ердогана допомогти евакуювати захисників Маріуполя.

Увагу всього світу до критичної ситуації, в якій перебувають захисники привернули і переможці Євробачення - учасники української групи "Калуш" під час свого виступу цими вихідними та співачка Руслана, яка привезла першу перемогу Україні у 2004 році, йдеться в ТСН.

Українці намагаються зробити майже неможливе у драмі "Азовсталі": врятувати тих українських військових, які все ще тримаються на напівзруйнованому заводі, який росіяни щодня бомбардують з усього, що мають. Їхні рідні зібрали прес-конференцію в Стамбулі і розповіли, як під безперервними обстрілами 81-у добу українці обороняються. Як легкопораненим бійцям ампутують руки і ноги, бо немає антибіотиків, як і медикаментів взагалі.

«Їм наживо відрізають поранені руки і ноги, які можна було би врятувати, якби була медична допомога... Їм ріжуть це по-живому без усякої анастезії. Проти них застосовують таке озброєння, яке не можна навіть на війні - фосфорні бомби, касетні бомби, хімічна зброя. На них скидають бомби по 500 кг, це бомби протибункерні. Їх там засипає, тому й люди там гинуть під завалами», - розказує мама одного із бійців.

Українок у Туреччині супроводжує співачкак Руслана, яка привезла до України першу перемогу на Євробаченні, ще 2004 року. Зараз вона використовує свою відомість, щоб допомогти оборонцям "Азовсталі". План, який розробили українки - закликати президента Туреччини долучити до тиску на Росію лідера Китаю. Реджеп Ердоган вже намагався домовитись з Москвою про те, щоб витягнути військових із Маріуполя на територію Туреччини, проте Путін не погодився.

«Сьогодні наш дедлайн! Сьогодні - останній момент, коли ми надіємось, що врятуємо Маріуполь. Ми приїхали просити президента Ердогана зробити ще один акт миротворчості, людяності і врятувати Маріуполь. Ми вважаємо, що є ще один шанс. Тільки президент Ердоган може об'єднати сили долучити, наприклад, Китай і це буде однозначно перемогою. Знайдіть, будь ласка, можливість зробити екстракшн і евакуацію»,- благають українки.

Дружина одного з бійців "Азову" Наталія Зарицька напередодні показала свою переписку з чоловіком, де він прощається з нею та пише слова, в яких чути відчай: «Нехай дадуть нам наказ застрелитись. Що вони тягнуть? Так не може далі тривати". Сьогодні вона разом з іншими дружинами військових у Стамбулі каже, це звернення до Туреччини і Китаю - їхня остання надія.

«Ми благаємо про допомогу. Вони без ніг, без рук, знесилені, без допомоги і медикаментів. Їх треба рятувати вже вчора. Шановний пане Ердогане, об'єднайтесь з Сі Цзінь Пінем та самим Господом Богом і врятуйте «Азовсталь», - каже Наталія.

«Молю, прошу: допоможіть врятувати їх! Ви - наш останній шанс на порятунок. Вирватись з цього пекла без вас неможливо»,- додає дружина прикордонника Ольга Керод.

Хоча вони і заблоковані, хай у самісінькому пеклі, і надії на порятунок майже немає, та бійці продовжують оборонятись та дивувати весь світ своєю стійкістю. Під звуки вибухів на «Азовсталі» захисник Дмитро Козацький заспівав «Стефанію» - пісню, з якою український гурт переміг на Євробаченні.

Дмитро Козацький також оприлюднив неймовірне фото - він у промені світла на заводі «Азовсталь». Промінь сонця, якого дуже довго не бачили бійці, заблоковані у бункерах, тут виглядає, як промінь надії на диво.

Матері і дружини військових з "Азовсталі" просять Ердогана допомогти евакуації

Водночас, ввечері з'явилась інформація, що відбувся обмін поранених українських бійців з "Азовсталі" в Маріуполі на російських військовополонених. Така інформація поширюється в соцмережах та телеграм-каналах. Про яку кількість українських бійців йдеться невідомо.

Нагадаємо, загалом на території заводу "Азовсталь" перебуває до шести сотень поранених. ТСН звернулася до офісу президента по коментар і чекаємо на нього. Тим часом радник голови офісу президента Олексій Арестович порекомендував дочекатися вечірнього звернення Володимира Зеленського.

Відбувся обмін поранених українських бійців з "Азовсталі" на російських військовополонених

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