Бійці на передовій отримали радіаційні дозиметри та десять «швидких» від Сталевого фронту

Партію техніки загальною вартістю 8 мільйонів передала Командуванню медичних сил ЗСУ компанія Метінвест в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» бізнесмена Ріната Ахметова.

«Сьогодні Метінвест передав нам 10 санітарних автомобілів, але загалом ми отримали від них вже 40 таких авто. Тому щирі слова подяки за таку допомогу і наближення нашої перемоги – адже надзвичайно важливо, щоб медична допомога надавалася бійцям вчасно. Ці автомобілі будуть забезпечувати вчасність надання кваліфікованої медичної допомоги. Їх передадуть медичним підрозділам військових частин, які виконують бойові завдання», - розповів бригадний генерал медичної служби Сергій Халік.

У Метінвесті кажуть: на фронт передали вже більше 100 автомобілів швидкої допомоги на загальну вартість більше 70 мільйонів гривень. Раніше більшість цих авто закуповували в Італії, але там авто уже закінчуються, тож доводиться шукати авто у інших країнах.

«Вже передали більше ста авто, але хлопці просять ще, тож ми, Сталевий фронт, будемо й надалі шукати та передавати «швидкі». Також передали дозиметри – їх попросили бійці, які перебувають біля атомної станції, щоб контролювати ситуацію», - розповів керівник Проектного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест Ахметова спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту». За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання. Загальна сума, яку Рінат Ахметов передав на допомогу військовим і цивільним українцям, перевищила 6 млрд грн.

Також компанія розпочала виробництво протимінних тралів для військової техніки ЗСУ: вони встановлюються на танки і використовуються для розмінування території, та убезпечення життя бійців.