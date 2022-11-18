Бійці на Рівненщині прикривають кордон з Білоруссю  та готуються до ближнього бою

Під пильним контролем кордон на Рівненщині, де зокрема і важливий об’єкт – атомна електростанція.

Військові на Рівненщині прикривають кордон з Білоруссю та готуються до ближнього бою, вони посилюють оборону на білоруському кордоні - облаштували глибокі протитанкові рови і замінували найнеочікуваніші ділянки, йдеться в ТСН.

Рівненщина у напруженні від початку повномасштабного вторгнення росіян, загроза імовірного вторгнення з Білорусі нікуди не зникла.

На пункті пропуску Городище військові нарощують оборону, попри те, що місяцями готувалися до імовірного приходу ворога звідти. Це фактично єдиний автомобільних шлях з Білорусі на Рівненщину. “Ми найбільш передбачаємо цей напрямок - основні їхніх зусиль”, - кажуть бійці.

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Дорога, яка колись поєднувала дві дружні країни, нині уся в протитанкових ровах, загороджена бетонними блоками і замінована. Та загалом кордон пролягає вздовж двохсот вісімнадцяти кілометрів – здебільшого це ліс і непрохідне болото. “Є певні ділянки місцевості, де можна пройти невеликими групами, але на тих ділянках в нас також відпрацьовані елементи”, - пояснюють захисники. “По всій ділянці розташовані мінно-вибухові загородження, мінні шлагбауми, лісові завали”, - додають прикордонники.

Це те, що можна розповісти на широкий загал. На ворога чекають і засекречені сюрпризи, адже неподалік кордону важливий об’єкт – Рівненська атомна електростанція. Саме через неї точаться розмови про імовірне вторгнення ворога на Рівненщину. “Щодня чуємо ці запитання, підтверджую знову, що ніякої видимої загрози ми не бачимо з боку Білорусі на зоні відповідальності Рівненської області”, - переконує голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

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Та недооцінювати ворога не варто, тож військові готуються дати відсіч і тут. Щоб найліпше зустріти загарбників, військові також вчаться бути непомітними та тихими. “Для того, щоб найбільш наблизити бійця до реалій сучасного бою, постійно людей треба тримати в тонусі, кожен день використовувати для навчання”, - кажуть командири.

Сили оборони України готуються до можливого вторгнення вздовж усього білоруського кордону. Тож радять військовим з країни-сусідки зберегти свої життя і не йти до України воювати.

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