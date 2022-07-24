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Бійці на Слов’янському напрямку чекають на штурм ворога під нищівними обстрілами

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Бійці на Слов’янському напрямку чекають на штурм ворога під нищівними обстрілами

На Слов’янському напрямку, росіяни намагалися провести розвідку боєм. Зокрема, поблизу селища Богородичне, загін окупантів спробував наблизитися впритул до української лінії оборони, Та з тієї затії нічого доброго для росіян не вийшло.

Українські військові визнають,  що інтенсивність ворожого артилерійського вогню у секторі суттєво зросла. І так відбувається, щоразу, коли окупанти готують новий штурм, йдеться в ТСН.

Дістатися “на нуль” на Слов’янському напрямку нині можливо лише через ліс, який всіяний глибоченними вирвами від ворожих прильотів.  Та справжній арсенал російських снарядів найрізноманітнішого штибу військові зібрали навколо польової кухні. В одну мить, кажуть військові, різко зросла  інтенсивність  ворожого артилерійського вогню.

«Дуже інтенсивно перейшли до обстрілів якраз наших позицій. Із “стволки”. Раніше це були міномети в основном і касетні боєприпаси - там з “Ураганів”, “Градів”. А зараз іде “стволка” ну і танки», - каже військовослужбовець Харківського окремого батальйону ТРО Михайло.

Боєприпасів, коли починається артилерійська навала рашисти не рахують і не шкодують. Прямими влучаннями нищась позиції українських військових на Слов'янському напрямку. «По нам от вони стріляють під наступ. Тобто, коли у них планується наступ, вони пропрацьовують всі свої квадрати. І уже прицільно обкладають наш квадрат», - каже військовослужбовець Харківського окремого батальйону ТРО Сергій.

Та по справжньому тут здригається земля по багато годин поспіль, коли росіяни готують черговий штурм. І останні з пів десятка діб тут майже не буває тиші. «Нам повідомляли, шо намагаються наступати. Вишукують якісь час, місце і пробують проходити, але вони ще не пройшли», - каже боєць.

І не пройдуть, переконують бійці. «Розвалили мою країну практично. Я у ній народився, я в ній виріс, її люблю! Як би я її маю захищати! Тим паче, якісь свинячі-собаки пхаються сюди, понаставляють своїх правил. Навіщо вони нам потрібні?», - каже військовослужбовець Харківського окремого батальйону ТРО Володимир.

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