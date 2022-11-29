Бійці Нацгвардії знищили бойову машину піхоти росіян

Ворожий БМП знищено на Донецькому напрямку в районі Авдіївки.

Бійці Національної гвардії знищили бойову машину піхоти (БМП) ворога на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

"Спецпризначенці з підрозділу "Омега" північного об`єднання Нацгвардії України знищили ворожий БМП на Донецькому напрямку в районі Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні від партнерів

Нагадаємо, Україна отримала ще одну французьку реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) LRU.

Крім того, нещодавно Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та реактивні системи залпового вогню LRU.

У вівторок, 29 листопада, стало відомо, що Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП1.

Напередодні повідомлялось, що Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї, яка використовується на війні.

17 листопада парламент Швеції дозволив передати Україні до кінця року оборонні матеріали на максимальну суму понад 287 мільйонів доларів.

Велика Британія підтвердила надання українській армії ракет Brimstone.

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