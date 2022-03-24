Бійці ОМОНу з Краснодара відмовилися їхати на війну в Україні та заявивили про незаконність наказу

Бійці ОМОНу з Краснодара відмовилися їхати на війну в Україні та заявивили про незаконність наказу

Усіх звільнили зі служби, проте росгвардійці судяться, щоб поновитися на ній.

У російському Краснодарі 12 бійців ОМОНу відмовилися їхати до України для участі у війні і пояснили свою відмову виконувати наказ його незаконністю.

Про це повідомив правозахисник Павло Чіков.

"25 лютого капітан поліції Фарід Чітав, командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" Росгвардії по Краснодарському краю, і 11 його бійців з його роти відмовилися виконати наказ командира загону про перетин кордону РФ і подальше прямування на територію України", – йдеться у повідомленні.

Правозахисник додав, що загін ОМОН із Краснодара від 6 лютого перебував в окупованому Криму, куди його скерували для проведення навчань "Заслон 2022".

"Відмову виконати наказ бійці Росгвардії пояснили його незаконністю. У жодного з них не було ні закордонного паспорта, ні наміру залишити територію Росії, тоді як їхні прямі службові обов'язки обмежувалися територією Російської Федерації. Про відрядження на територію України для участі у спеціальній військовій операції, про завдання та умови цієї операції ніхто з позивачів до відома не був поставлений і як наслідок, згоди на неї не давав", – пояснив Чіков.

Він додав, що сам лише незаконний перетин державного кордону є злочином в РФ, а нелегальний в'їзд на територію України у складі збройної групи – це ще низка злочинів за українськими законами.

"Бійців Росгвардії повернули до Краснодара, провели щодо них службову перевірку та звільнили зі служби.Росгвардійці вважають звільнення незаконним та подали до суду позов про відновлення на роботі", – зазначив правозахисник.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, фіксується дедалі більше дезертирств серед російських військових в Україні.