Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бійці ООС відбили 10 російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на двох локаціях

Дата публікації
Перегляди
634
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бійці ООС відбили 10 російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на двох локаціях

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 25 травня відбили 10 атак російських військових, ще на двох локаціях тривають бої.

Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомили у штабі ООС.

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів. У результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено.

Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили 10 ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:

  • 4 танки;
  • 1 одиницю спеціальної техніки;
  • 2 артилерійські системи;
  • 1 бронетранспортер;
  • 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

У штабі ООС повідомили, що на двох локаціях наразі тривають бої з окупантом.

Нагадаємо, протягом доби, 25 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисникам вдалося ліквідувати 62 окупантів та знищити їхню техніку.

Читайте також:

Не готові до того, що Росія програє - хто з ворогів тисне на Заході на Україну

Не готові до того, що Росія програє - хто з ворогів тисне на Заході на Україну
Наступна публікація