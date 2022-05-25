Бійці ООС відбили 10 російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на двох локаціях

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 25 травня відбили 10 атак російських військових, ще на двох локаціях тривають бої.
Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.
Про це повідомили у штабі ООС.
Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів. У результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено.
Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили 10 ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:
- 4 танки;
- 1 одиницю спеціальної техніки;
- 2 артилерійські системи;
- 1 бронетранспортер;
- 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
У штабі ООС повідомили, що на двох локаціях наразі тривають бої з окупантом.
Нагадаємо, протягом доби, 25 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисникам вдалося ліквідувати 62 окупантів та знищити їхню техніку.
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