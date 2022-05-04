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Бійці ООС відбили 11 атак окупантів, знищили два їхні літаки та іншу техніку

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Бійці ООС відбили 11 атак окупантів, знищили два їхні літаки та іншу техніку

Getty Images

Протягом 4 травня українські військові з угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак російських окупантів та завдали їм суттєвих втрат.

Загалом українські війська на Донецькому та Луганському напрямках продовжують боронити державу.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, українські захисники знищили п’ять ворожих танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ятьавтомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили два російських літаки Су-30 та два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 4 травня, на Донецькому напрямку основні зусилля російських військ зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Ситуація на фронтах російсько-української війни – мапа

Ситуація на фронтах російсько-української війни – мапа

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