Бійці ООС відбили 11 атак окупантів, знищили два їхні літаки та іншу техніку

Протягом 4 травня українські військові з угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак російських окупантів та завдали їм суттєвих втрат.
Загалом українські війська на Донецькому та Луганському напрямках продовжують боронити державу.
Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, українські захисники знищили п’ять ворожих танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ятьавтомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили два російських літаки Су-30 та два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – наголосили у штабі ООС.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 4 травня, на Донецькому напрямку основні зусилля російських військ зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.
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