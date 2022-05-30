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Бійці ООС відбили 14 російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на трьох локаціях

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Бійці ООС відбили 14 російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на трьох локаціях

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 29 травня відбили 14 атак російських військових, ще на трьох локаціях тривають бої.

Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомили у штабі ООС.

Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об'єкти.

Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили 14 ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:

  • 2 артилерійські системи;
  • 11 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили дві крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".

У штабі ООС повідомили, що на трьох локаціях наразі тривають бої з окупантами.

Нагадаємо, протягом доби, 29 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських окупаційних військ.

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