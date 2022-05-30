Бійці ООС відбили 14 російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на трьох локаціях

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 29 травня відбили 14 атак російських військових, ще на трьох локаціях тривають бої.
Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.
Про це повідомили у штабі ООС.
Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об'єкти.
Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили 14 ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:
- 2 артилерійські системи;
- 11 одиниць бойової броньованої техніки;
- 10 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили дві крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".
У штабі ООС повідомили, що на трьох локаціях наразі тривають бої з окупантами.
Нагадаємо, протягом доби, 29 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники завдали вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських окупаційних військ.
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