Бійці ООС відбили 16 російських атак та завдали втрат окупантам: бої тривають

Російські окупанти не полишають спроб захопити території Донецької та Луганської областей. Лише 23 травня ворог здійснив 16 атак.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Як повідомили у штабі ООС, окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти, з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції.

У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню тяжкості.

Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили 16 ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:

8 танків;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БПЛА типу "Орлан-10".

У штабі ООС повідомили, що на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів за добу.

Читайте також: