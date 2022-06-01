Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бійці ООС відбили дев'ять атак окупантів та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на чотирьох локаціях

Дата публікації
Перегляди
288
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бійці ООС відбили дев'ять атак окупантів та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на чотирьох локаціях

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 31 травня відбили дев'ять атак російських військових, ще на чотирьох локаціях тривають бої.

Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомили у штабі ООС.

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об'єктів. У результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено.

Втім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили дев'ять  ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:

  • 2 танка;
  • 13 артилерійських систем;
  • 8 бойових броньованих машин;
  • 6 ворожих автомобілів.

У штабі ООС повідомили, що на чотирьох локаціях наразі тривають бої з окупантами.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua пояснив, чому так важливо утримати східні позиції поблизу Лимана, та про плани окупантів щодо наступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Читайте також:

Росіяни стягнули максимум сил на Донбас, зірвали евакуацію - звернення Зеленського за 30 травня

Росіяни стягнули максимум сил на Донбас, зірвали евакуацію - звернення Зеленського за 30 травня
Наступна публікація