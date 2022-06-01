Бійці ООС відбили дев'ять атак окупантів та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на чотирьох локаціях

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 31 травня відбили дев'ять атак російських військових, ще на чотирьох локаціях тривають бої.
Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.
Про це повідомили у штабі ООС.
Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об'єктів. У результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено.
Втім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили дев'ять ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:
- 2 танка;
- 13 артилерійських систем;
- 8 бойових броньованих машин;
- 6 ворожих автомобілів.
У штабі ООС повідомили, що на чотирьох локаціях наразі тривають бої з окупантами.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua пояснив, чому так важливо утримати східні позиції поблизу Лимана, та про плани окупантів щодо наступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
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