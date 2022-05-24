Бійці ООС відбили дев'ять російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на шести локаціях

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 24 травня відбили дев'ять атак російських військових, ще на шести локаціях тривають бої.
Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.
Про це повідомили у штабі ООС.
Окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об'єктів. У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.
Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили дев'ять ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:
- 3 танки;
- 8 артилерійських систем;
- 18 одиниць бойової броньованої техніки;
- 1 спеціальний броньований автомобіль;
- 1 автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA" і шість БпЛА типу "Орлан-10".
У штабі ООС повідомили, що на шести локаціях наразі тривають бої з окупантом.
Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів за добу.
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