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Бійці ООС відбили дев'ять російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на шести локаціях

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Бійці ООС відбили дев'ять російських атак та завдали втрат ворогу: бої тривають ще на шести локаціях

Фото: Getty Images

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 24 травня відбили дев'ять атак російських військових, ще на шести локаціях тривають бої.

Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомили у штабі ООС.

Окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об'єктів. У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили дев'ять ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:

  • 3 танки;
  • 8 артилерійських систем;
  • 18 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 1 спеціальний броньований автомобіль;
  • 1 автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

У штабі ООС повідомили, що на шести локаціях наразі тривають бої з окупантом.

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів за добу.

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