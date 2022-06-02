Бійці ООС відбили п'ять атак окупантів: знищили їхні танки та збили безпілотники

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 2 червня відбили п'ять атак російських військових, ще на двох локаціях тривають бої.
Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.
Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, повідомляється, що окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 52 цивільних об'єкти. У результаті цих обстрілів загинуло п'ять цивільних осіб, ще сім отримали поранення.
Та українські захисники дають гідну відповідь окупантам. Бійці ООС успішно відбили п'ять ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:
- 5 танків;
- 3 артилерійські системи;
- 2 бойові броньовані машини;
Підрозділи протиповітряної оборони збили на Донбасі три ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
У штабі ООС повідомили, що на двох локаціях наразі тривають бої з окупантами.
Нагадаємо, російська війська за добу ведення бойових дій в Україні втрачають від 250 до 400 людей вбитими.
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