Бійці ООС відбили вісім російських атак та завдали втрат окупантам: бої тривають

Бійці ООС відбили вісім російських атак та завдали втрат окупантам: бої тривають

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 30 травня відбили вісім атак російських військових, ще на двох локаціях тривають бої.

Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомили у штабі ООС.

Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів. У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше троє цивільних осіб, ще сім отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Також читайте Донецька область: за добу окупанти вбили щонайменше 3 цивільних

Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили вісім ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:

1 танк;

4 артилерійські системи;

5 бойових броньованих машин;

2 ворожих автомобіля.

Підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили крилату ракету Х-59МК.

У штабі ООС повідомили, що на двох локаціях наразі тривають бої з окупантами.

Нагадаємо, у Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Читайте також: