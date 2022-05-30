Бійці ООС відбили вісім російських атак та завдали втрат окупантам: бої тривають

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 30 травня відбили вісім атак російських військових, ще на двох локаціях тривають бої.
Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.
Про це повідомили у штабі ООС.
Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів. У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше троє цивільних осіб, ще сім отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.
Утім, українські захисники дають гідну відсіч окупантам. Бійці ООС успішно відбили вісім ворожих атак та завдали ворогу втрат, зокрема:
- 1 танк;
- 4 артилерійські системи;
- 5 бойових броньованих машин;
- 2 ворожих автомобіля.
Підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили крилату ракету Х-59МК.
У штабі ООС повідомили, що на двох локаціях наразі тривають бої з окупантами.
Нагадаємо, у Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".
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