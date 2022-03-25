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Бійці ООС збили три російських літаки над Донбасом та знищили ще купу військової техніки

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Бійці ООС збили три російських літаки над Донбасом та знищили ще купу військової техніки

Ліквідовано близько 170 російських окупантів.

Українські бійці Об’єднаних сил протягом 25 березня успішно відбили 9 атак ворога на Донбасі та завдали втрат російським окупантам

Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб. 

Підрозділи протиповітряної оборони в Донбасу збили три ворожих літаки та три безпілотних літальних апарати противника типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих російських військових у війні проти України перевищила вже 16 тис., тож потрібно провести термінові, змістовні та чесні переговори.

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