Бійці ООС збили три російських літаки над Донбасом та знищили ще купу військової техніки

Бійці ООС збили три російських літаки над Донбасом та знищили ще купу військової техніки

Ліквідовано близько 170 російських окупантів.

Українські бійці Об’єднаних сил протягом 25 березня успішно відбили 9 атак ворога на Донбасі та завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в Донбасу збили три ворожих літаки та три безпілотних літальних апарати противника типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих російських військових у війні проти України перевищила вже 16 тис., тож потрібно провести термінові, змістовні та чесні переговори.