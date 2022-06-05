Бійці ОТУ "Схід" ліквідували 43 окупантів, а захисники ООС відбили сім атак ворога: бої тривають

На сході України нині ведуться запеклі бої з російськими окупантами, але українські захисники продовжують героїчно стримувати агресора.

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" та в зоні ООС ЗСУ завдали чималих втрат ворогу в живій силі та техніці.

Як йдеться в повідомленні ОТУ "Схід", українські захисники ліквідували 43 окупантів та знищили два артилерійських тягачі.

Тим часом українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 5 червня відбили сім атак ворога. ЗСУ знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки.

Наразі в зоні ООС ще на двох локаціях тривають бої з російськими окупантами.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили Ка-52 "Алігатор". Відповідний гелікоптер вважається командирською машиною. Його вартість – близько 16 млн доларів.

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