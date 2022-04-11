Бійці, озброєння і техніка: у Генштабі розповіли, що та коли ворог готується відправити до України

Бійці, озброєння і техніка: у Генштабі розповіли, що та коли ворог готується відправити до України

З відновлення втрат особового складу у противника виникли проблеми.

Ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.

Про це повідомляє Генштаб України 11 квітня.

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"Здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Імовірно, зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області", - розповіли у Генштабі.

Там зазначили, що також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади.

"Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року", - додали у Генеральному штабі України.

Нагадаємо, закривавлену дитячу іграшку із залізничного вокзалу в місті Краматорську, який обстріляли російські окупанти, передадуть до представництва ООН, щоб зафіксувати цей жахливий воєнний злочин, скоєний проти мирного населення України.

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