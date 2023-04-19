Бійці підрозділу "Вовки Да Вінчі" у ближньому бою знищили штурмовиків "вагнера" (відео)

Загарбники не полишають спроб відрізати українські підрозділи від постачання та оточити Бахмут.

У мережі зʼявились кадри ближнього бою бійців підрозділу "Вовки Да Вінчі" з найманцями "вагнера" недалеко від Бахмуту.

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Кадри бою були викладені на офіційній сторінці підрозділу "Вовки да Вінчі"

"Бій роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" за останню дорогу на Бахмут!", - зазначається у повідомленні.

Загарбники не полишають спроб відрізати українські підрозділи від постачання та оточити Бахмут.

В ході бою українські військові знищили кілька штурмовиків "вагнера", які атакували українські позиції.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові використовують тактику динамічних боїв, щоб стримувати російських агресорів у Бахмуті і завдавати їм максимальних втрат.

Крім того, ми раніше інформували, що ми раніше інформували, що російські загарбники продовжують наступати в місті Бахмуті і могли дещо просунутися по українській території.

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