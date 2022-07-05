Бійці піхоти на Харківщині під лавиною вогню утримують рубежі, та ще й знищують ворога

Бійці піхоти на Харківщині під лавиною вогню утримують рубежі, та ще й знищують ворога

Російські окупанти методично за допомогою ствольної артилерії, авіації та реактивних систем залпового вогню просто стирають із лиця землі українські села на прикордонній Харківщині.

Час до часу ворог там пробує ще й штурмувати лінію оборони наших захисників піхотою. Але в прямому, контактному бою, українські воїни не залишають чужинцям жодного шансу на успіх. Тож після чергової піхотної невдачі знову засипають усе навкруги важкими артилерійськими снарядами, йдеться в ТСН.

Тут вирує підземне життя, бо ворожа артилерія мовчить дуже рідко. «Замовкають, щоб змінити позиції. Накривають квадрати»,- кажуть військові

Найменша спроба визирнути із укриття на поверхню обертається розривом ворожого артилерійського снаряду чи, навіть, залпом реактивних “Градів”. Надто інтенсивно, кажуть українські військові, “арта” ворога тут рівняла усе із землею, напередодні. «Інтенсивно було, бо вони мстяться нам, що ми спалили їм техніку. КаМАЗ двухосний і МТЛБ», - припускають бійці.

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На своєму бойовому шоломі бійці гілки із листям міняє по кілька разів на день. Цивільному, певен воїн, воно здаватиметься смішним та на “нулі” - реально рятує життя. «Ну, війна, бачите - війна XXI століття! Воюють: дрони – безпілотники, авіація, артилерія», - кажуть бійці.

Російські командири, кажуть наші військові, дуже сильно покладаються на технології та ще більше на кількість артилерії з бронетехнікою. Своїх бійців, так само, як і артилерійські снаряди, геть не шкодують. «Спочатку арта починає працювати. Після артилерійського обстрілу харчуються там. Танчики, потім піхота, маленькими групами по 10 по 15 чоловік, буває, що через ліс намагаються пройти», - розповідає військовослужбовець ЗСУ.

Тож роботи в українських піхотинців теж вистачає. «Без піхоти нікуди. Безпілотники можуть завдати там вогневі ураження по противнику, але закріпитися вони не можуть. Закріпиться мусить тільки піхота. Так що, як би технології військові не йшли вперед, без піхоти, без “махри” – нікуди. Піхота мусить кров проливати», - констатують бійці.

Відвоювати у окупантів українську землю, теж, каже “Зураб” - без піхоти не вийде. Та за такого щільного ворожого артилерійського вогню головна цілодобова мета номер один - без втрат утримувати рубежі оборони.

Найперше ж тактичне завдання у цих українських воїнів: не дозволити ворогу зібрати ударне угруповання для наступу. Просто під вогнем зрозуміти, звідки стріляє ворожа артилерія, й передати координати цілей нашим артилеристам - то мало не головний алгоритм, який щоденно дозволяє зменшувати російську “орду”.

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