Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начальника штабу ПВК Вагнера

Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК Вагнера.

Про це йдеться на сторінці спецпідрозділу "Хорт" у Facebook.

"Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися із групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК "Вагнер". Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двохсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, бійці спецпідрозділу "Хорт" затрофеїли зброю знищеного окупанта – АК-12 (на фото). Зазначається, що цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році.

"Вітаємо наших побратимів з гарним уловом, а окупантам вчергове нагадуємо – в Україні на вас чекає лише смерть", - підсумували у спецпідрозділі.

Нагадаємо, ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна.

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