Бійці ССО показали, як знищили і зачистили пости ворога на Південному напрямку (відео)

Українським військовим вдалося захопити трофейну зброю та спецтехніку.
Бойова група Сил спеціальних операцій (ССО) знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на Південному напрямку.
Про це повідомили ССО Збройних сил України в Telegram.
Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.
Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.
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Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.
Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку.
Нагадаємо, ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 “Житель”.
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