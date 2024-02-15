Бійці ССО показали, як знищили і зачистили пости ворога на Південному напрямку (відео)

Бойова група Сил спеціальних операцій (ССО) знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на Південному напрямку.

Про це повідомили ССО Збройних сил України в Telegram.

Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.

Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.

ССО показали знищення і зачистку постів ворога на Південному напрямку

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Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.

Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку.

Нагадаємо, ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 “Житель”.

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