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Бійці ССО показали, як знищили і зачистили пости ворога на Південному напрямку (відео)

Бійці ССО показали, як знищили і зачистили пости ворога на Південному напрямку (відео)

Український військовий на бронетехніці / Фото: Getty Images

Українським військовим вдалося захопити трофейну зброю та спецтехніку.

Бойова група Сил спеціальних операцій (ССО) знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на Південному напрямку.

Про це повідомили ССО Збройних сил України в Telegram. 

Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.

Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО. 

ССО показали знищення і зачистку постів ворога на Південному напрямку

ССО показали знищення і зачистку постів ворога на Південному напрямку

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Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку. 

Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку. 

Нагадаємо, ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 “Житель”

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