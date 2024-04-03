Бійці ССО показали, як знищили танкові тягачі, БМП та окупантів (відео)

Українські захисники атакували ворога FPV-дронами та ракетами Brimstone.
Оператори дронів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російські танкові тягачі, БМП та живу силу противника. Ці моменти зафіксували на відео з дронів.
Відповідний ролик опублікований у Телеграм-каналі ССО.
Повідомляється, що під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків оператори FPV-дронів восьмого полку ССО виявили та знищили два ворожі танкові тягачі, БМП та двох російських військових.
За допомогою ракет Brimstone було знищено БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.
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До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виклав яскраве відео знищення російської техніки та бійців окупаційної армії.
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