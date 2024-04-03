Бійці ССО показали, як знищили танкові тягачі, БМП та окупантів (відео)

Оператори дронів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російські танкові тягачі, БМП та живу силу противника. Ці моменти зафіксували на відео з дронів.

Відповідний ролик опублікований у Телеграм-каналі ССО.

Повідомляється, що під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків оператори FPV-дронів восьмого полку ССО виявили та знищили два ворожі танкові тягачі, БМП та двох російських військових.

За допомогою ракет Brimstone було знищено БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.

Читайте провідні новини дня:

Оператори дронів ССО зняли на відео, як знищили БМП, танкові тягачі та російських військових

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виклав яскраве відео знищення російської техніки та бійців окупаційної армії.

Читайте також: