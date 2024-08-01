Бійці ССО зупинили прорив окупантів на Торецькому напрямку: з'явилося відео

На оприлюдненому відео від операторів ССО зафіксовано кадри інтенсивного бою.
Групи 8-го окремого полку Сил спецоперацій зупинили прорив росіян до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку Донецької області.
Про це повідомила пресслужба ССО у Facebook.
На оприлюдненому відео від операторів ССО зафіксовано кадри інтенсивного бою.
"Окупанти рахують втрати, ми – працюємо далі", – йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чи є просування ворога на фронті. Він наголосив, що по всій лінії наступу РФ йдуть жорсткі бої.
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