Бійці "Сталевого кордону" показали, як знищили ворожий комплекс відеоспостереження (фото, відео)

На Харківському напрямку прикордонники помітили і знищили ворожий комплекс для спостереження.

Захисники 15 мобільного прикордонного загону виявили та знищили російський комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-М".

Відповідне відео показал пресслужба ДПСУ.

"Влучним попаданням оператор дрона-камікадзе демілітаризував ворожий комплекс", - йдеться у підписі.

Комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-М" / Фото: ДПСУ

На відео з дрона видно, що ворожий комплекс відео-тепловізійного спостереження був не надто замаскований, тож оператор БПЛА помітив його і ювелірним влучанням знищив. Зазначається, що це сталося під час повітряної розвідки захисників на Харківському напрямку.

Слід додати, що "Муром-м" – це система для далекого візуального спостереження, оснащена оптичною камерою з потужним зумом. "Муром" дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Нагадаємо, у'явилося відео потужного вибуху, який пролунав під Москвою у Сергієвому Посаді. Перші секунди потрапили на камеру за півтора кілометра від епіцентру.

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