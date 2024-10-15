Бійці Третьої штурмової бригади успішно контратакували на Харківщині і показали "трофеї" (фото)

Підрозділ, який сформований ветеранами "Азову" та сьогодні виконує завдання по захисту України від РФ, а саме Третя штурмова бригада, успішно поповнила обмінний фонд на Харківщині.

Про це військові 3 ОШБр розповіли 15 жовтня.

"Бійці Третьої штурмової бригади провели успішні контратакувальні дії на позиціях противника в районі Харківщини. Наслідки — у фото від комроти друга Дацика та 2-го штурмового батальйону. Як гадаєте, з кого зняли погони?" — запитали воїни підписників.

Фото: 3 ОШБр

Нагадаємо, у Куп'янську не залишилось жодного цілого будинку. Про це заявив голова РВА Андрій Канашевич.

За його словами, підтримувати життєзабезпечення міста з кожним днем усе складніше.

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