Бійці Третьої штурмової "розвалили" ворожий накат серед ночі: які втрати армії РФ (відео)

Наші захисники продовжують відправляти противника до пекла.

Так, 3-тя штурмова знищила позицію росіян ударними дронами та гаубицею Д-30. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.

Про це йдеться у телеграм-каналі бригади.

Накрили ворога 122 та 155 мм снарядами бійці АДн "Вершники грому".

Бійці 3-ї штурмової "розвалили" ворожий накат серед ночі

"Відпрацювали по особовому складу ворога в будівлях, лісосмугах та полях. А також – вчасно виявили та зірвали прицільними ураженнями нічну спробу атакувати позиції бригади", - акцентували у бригаді.

Раніше військові 3-ї штурмової показали прицільну роботу дронів по противнику. В результаті – мінус САУ, міномет, дві "бехи" та кілька одиниць автотехніки росіян.

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