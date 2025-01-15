Бійці Третьої штурмової "розвалили" ворожий накат серед ночі: які втрати армії РФ (відео)

Наші захисники продовжують відправляти противника до пекла.
Так, 3-тя штурмова знищила позицію росіян ударними дронами та гаубицею Д-30. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.
Про це йдеться у телеграм-каналі бригади.
Накрили ворога 122 та 155 мм снарядами бійці АДн "Вершники грому".
"Відпрацювали по особовому складу ворога в будівлях, лісосмугах та полях. А також – вчасно виявили та зірвали прицільними ураженнями нічну спробу атакувати позиції бригади", - акцентували у бригаді.
Раніше військові 3-ї штурмової показали прицільну роботу дронів по противнику. В результаті – мінус САУ, міномет, дві "бехи" та кілька одиниць автотехніки росіян.
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