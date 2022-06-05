Бійці ТРО на Харківщині завдають контрударів і готуються знову вийти на державний кордон

Бійці ТРО на Харківщині завдають контрударів і готуються знову вийти на державний кордон

Бійці Харківської бригади територіальної оборони завдають контрударів та знищують розташування окупантів на території своєї області.

Вони вже були на державному кордоні, знають, як туди дійти і готові за підтримки Збройних сил вийти до державної межі знову, аби вже закріпитися там назавжди, йдеться в ТСН.

Не минає й доби, щоби у небі не з'являлась ворожа авіація. Буквально, щодня тут лунають вибухи некерованих ракет, які запускають ворожі гелікоптери. А сьогодні просто серед білого дня окупанти з безпілотника скинули два боєприпаси.

За ці села, навколо Харкова, лише нещодавно точилися пекельні бої. «В будинку мого заступника їхнє КСП розташовувалось. Нічого, нормально по своєму будинку навів, як має бути. Артилерію, повністю, потім відпрацювали. Виганяєм всіма доступними способами», - переконує командир 127 бригади ТРО“ Дядя Рома”.

Тут, якийсь час хазяйнували рашисти й залишили по собі чимало слідів та смертельних пасток.

Уважно дослухаючись до напрямку “виходів” ворожих “Градів”, бійці безперервно розбудовують навколо Харкова надпотужну лінію оборони. Вони, знають, на Харківщині кожне село, дорогу та, мало не всі пагорби зі стежками.«Кожен населений пункт, який ми зараз займаємо, витісняючи ворога, там 50 - 60 бійців, вони родом з цього населеного пункту», - додає командир.

І, саме ці чоловіки, з Харківської бригади територіальної оборони, пліч-о-пліч з регулярними підрозділами збройних сил, гнали ворогів від Харкова. Тож цілодобово спостерігаючи за ворогом й тримаючи лінію оборони, за першої ліпшої нагоди, навіть, під щільним артилерійським вогнем, вони намагаються просуватися вперед. Трапляється, що можливість контратакувати з'являється зненацька і тоді план операції розробляється миттєво.

Такими точковими ударами, за підтримки артилерії, активну війну від обласного центру вдалося відсунути. Та на Харківщині вона нині не зупиняється ні на мить. Залпи російських РСЗО дуже часто трапляється, що з касетним начинням, тут лунають, по багато разів щогодини. «Можу відверто сказати, що це такий небезпечний напрямок, бо ж ми в найбільшій близькості до державного кордону», - кажуть бійці.

Саме географія, на цій ділянці фронту, нині визначає - інтенсивність битви за життя та свободу. «Ми їх витісняємо до кордону. На нашій ділянці постійний рух. Поступово, метр за метром, відвойовуємо. Це постійні бої», - додає “Дядя Рома”.

Вони, знають як найшвидше можна вийти до державного кордону, бо лише нещодавно вже був такий досвід.

«Державний кордон тут же ж поруч . Ми там били», - розповідає “Іспанця”, група якого під час стрімкої контратаки встановила на кордоні синьо-жовтий стовпчик із тризубом.

«Думаю, росіяни його прибрали, щоб він їх не бентежив. Але як би батальйон туди дійшов. Бійці повинні бути готові до того, що кордон доведеться тримати такою самою ціною: тримати - саме під обстрілами», - зазначає командир 227 батальйону ТРО “Іспанець”.

Військові запевняють: готуються відтіснити окупантів з Харківщини і закріпитися назавжди на північно-східному кордоні. «Ми є мирна нація. Ми люди мирні. І ми не хочемо самі ні з ким воювати. Ворог, який зайшов до нас - значить він повинен: або бути знищений, або тікати на свою територію. Другого не буде, ми не зупинимося», - зазначає бригадний генерал начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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