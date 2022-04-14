"Бійці творять неймовірні речі, які виходять за межі можливого": у полку "Азов" подякували українцям за підтримку

"Бійці творять неймовірні речі, які виходять за межі можливого": у полку "Азов" подякували українцям за підтримку

З кожним днем війни оборонців міста стає менше, але вони нищать окупанта.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар записав відеозвернення, в якому повідомив, що вже понад 50 днів точаться тяжкі запеклі бої за Україну та Маріуполь. Це майже 1200 годин безперервної боротьби з переважальними силами противника.

Про це йдеться у відеозверненні 14 квітня.

"Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за межі можливого. Знищено 46 танків, підбито 27. Підбито та знищено 69 БМП та БМД, 30 БТРів. "Тайфуни", "Рисі", "Тигри", вантажні автомобілі, легкові, БПЛА, катер, літак. Підбито та знищено близько 2 тисяч одиниць ворожої піхоти. Це означає, що кожні три години підбивається ворожа техніка, а щогодини знищується до двох окупантів. Чи є ще одне таке місто в світі, де точаться такі запеклі бої?" – розповів Паламар.

Він додав, що військовим доводиться воювати у повному оточенні.

"З кожним днем війни оборонців міста стає менше, але вони вгризаються в бетон, вриваються у землю, божеволіють, щоб витримати все це пекло, але знову піднімаються і йдуть нищити окупанта, якому неможливо пробачити всі ці злочини. Ми дякуємо, ми відчуваємо підтримку українського народу", – наголосив заступник командира полку "Азов".

Нагадаємо, напередодні в Маріуполі полк "Азов" з'єднався з морпіхами з 36-ї бригади. Разом вони продовжують виконувати бойові завдання та обороняти місто.

Проте частина 36-ї бригади потрапила в полон окупантів під час спроби прориву, повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

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