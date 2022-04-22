Бійці угруповання ”Схід” за добу знищили до 130 російських окупантів

Артилерія ЗСУ завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки ворога.
Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу знищили до 130 російських окупантів.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОТУ ”Схід”.
Згідно з повідомленням, сьогодні російські фашистські війська здійснили три атаки.
Зазначається, що артилерія ЗСУ завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки.
"У результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами”, - сказано у повідомленні.
Також повідомляється, що втрати ворога склали:
- особового складу – до 130,
- танків – 3,
- БМП – 3,
- БТР – 4,
- ББМ – 1,
- АТ – 13,
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, сапери-водолази відшукали і знищили надпотужну бомбу, яка не спрацювала під час скидання на чернігівський міст.
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