Бійці угруповання ”Схід” за добу знищили до 130 російських окупантів

Бійці угруповання ”Схід” за добу знищили до 130 російських окупантів

Артилерія ЗСУ завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки ворога.

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу знищили до 130 російських окупантів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОТУ ”Схід”.

Згідно з повідомленням, сьогодні російські фашистські війська здійснили три атаки.

Зазначається, що артилерія ЗСУ завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки.

"У результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами”, - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що втрати ворога склали:

особового складу – до 130,

танків – 3,

БМП – 3,

БТР – 4,

ББМ – 1,

АТ – 13,

БПЛА – 2.

Нагадаємо, сапери-водолази відшукали і знищили надпотужну бомбу, яка не спрацювала під час скидання на чернігівський міст.

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