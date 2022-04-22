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Бійці угруповання ”Схід” за добу знищили до 130 російських окупантів

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Бійці угруповання ”Схід” за добу знищили до 130 російських окупантів

Артилерія ЗСУ завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки ворога.

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу знищили до 130 російських окупантів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОТУ ”Схід”.

Згідно з повідомленням, сьогодні російські фашистські війська здійснили три атаки.

Зазначається, що артилерія ЗСУ завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки.

"У результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами”, - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що втрати ворога склали:

  • особового складу – до 130,
  • танків – 3,
  • БМП – 3,
  • БТР – 4,
  • ББМ – 1,
  • АТ – 13,
  • БПЛА – 2.

Нагадаємо, сапери-водолази відшукали і знищили надпотужну бомбу, яка не спрацювала під час скидання на чернігівський міст.

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