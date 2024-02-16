Бійці в нелюдських умовах обороняють місто: військові про запеклі бої за Авдіївку

Агресорка Росія кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили - йдеться і про особовий склад, і про озброєння. Тим часом українські захисники мужньо тримають оборону Авдіївки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Зазначається, що окупанти зосередили на Авдіївському напрямку великі сили в кількості особового складу, бронетехніки та авіації.

"Проти нас - понад 12 окремих з'єднань противника. Бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Наші хлопці - в нелюдських умовах, під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені завдання. 110-та продовжує на своїх плечах нести оборону міста", - наголошує представництво бригади.

Також військові зауважують, що 110-та бригада "стійко, мужньо, героїчно, без нарікань, зціпивши зуби, через "не можу" тримає Авдіївку протягом двох років повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, нещодавно одну з кращих бригад ЗСУ - Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту.

Читайте також: