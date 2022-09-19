"Бійці відстоюють інтереси батьківщини": в Росії депутати запропонували відправляти студентів-окупантів у академічну відпустку

В РФ депутати від партії “Єдина Росія” запропонували відправляти студентів, які воюють проти України, у академічну відпустку.

Про це пише російське видання “Холод”.

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Як повідомляється, голова комітету Держдуми з питань молодіжної політики Артем Метелєв пропонує видавати академічну відпустку студентам-окупантам, які з весни 2022 року призупинили навчання та віправилися на війну. Це начебто “обмежує їхнє право на здобуття освіти в заочній формі”.

Він також заявив, що окупанти в Україні “відстоюють інтереси батьківщини”.

“У “спеціальній військовій операції” беруть участь і студенти, яких чекає державна підсумкова атестація. Нам необхідно забезпечити їм гарантію здобуття освіти та створити можливість скласти іспити щодо повернення додому. Зараз бійці відстоюють інтереси батьківщини, але скоро вони повернуться, і багато хто вибере мирну роботу та навчання”, — сказав депутат.

Нагадаємо, що у Києві жінка передавала Росії координати для ракетних ударів.

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