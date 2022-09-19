"Бійці відстоюють інтереси батьківщини": в Росії депутати запропонували відправляти студентів-окупантів у академічну відпустку

В Росії депутати запропонували відправляти студентів-окупантів у академічну відпустку.
В РФ депутати від партії “Єдина Росія” запропонували відправляти студентів, які воюють проти України, у академічну відпустку.
Про це пише російське видання “Холод”.
Як повідомляється, голова комітету Держдуми з питань молодіжної політики Артем Метелєв пропонує видавати академічну відпустку студентам-окупантам, які з весни 2022 року призупинили навчання та віправилися на війну. Це начебто “обмежує їхнє право на здобуття освіти в заочній формі”.
Він також заявив, що окупанти в Україні “відстоюють інтереси батьківщини”.
“У “спеціальній військовій операції” беруть участь і студенти, яких чекає державна підсумкова атестація. Нам необхідно забезпечити їм гарантію здобуття освіти та створити можливість скласти іспити щодо повернення додому. Зараз бійці відстоюють інтереси батьківщини, але скоро вони повернуться, і багато хто вибере мирну роботу та навчання”, — сказав депутат.
Нагадаємо, що у Києві жінка передавала Росії координати для ракетних ударів.
Читайте також:
- На Київщині відремонтували ще один зруйнований міст
- Росіяни не пошкодували навіть Лавру: перші кадри зі звільненого Святогірська
- Сумщиною пронісся буревій: рятувальники показали наслідки масштабних руйнувань