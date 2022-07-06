"Бійці витримали, не витримав бетон": Гайдай пояснив, чому ЗСУ відступили з Луганщини

Тим не менш, російські окупанти досі не захопили всієї території Луганщини.

Тривають бої на околицях області, росіяни продовжують зазнавати важких втрат.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зрозуміло, що це – невелика територія, але тим не менш, бої тривають. Навіть Путін у своєму недавньому виступі сказав, що тим підрозділам, які брали участь у боях за Луганську область, потрібно дати відпочити. Це говорить про колосальні втрати російської армії", – зазначає голова ОВА.

Гайдай наголосив, що росіяни на полі бою перемогти не могли, тому випалювали Луганську землю. За понад чотири місяці окупанти змогли просунутися, за допомогою артилерії, лише на 30 км території області.

"За чотири місяці війни наші військові виконали на території Луганщини завдання не на 100, а навіть на 200%. Вони сковували величезну кількість ворожих військ і завдали колосальних втрат окупантам. Бійці витримали, не витримав бетон. Росіяни понад чотири місяці намагаються оволодіти Луганщиною. Наші захисники відходили лише, коли триматися вже не було за що", – говорить очільник ОВА.

За його словами, українські військові могли б тримати оборону і надалі, але через тотальну перевагу в артилерії, росіяни рівняли територію області з землею, тому оборонятися просто не було де.

Крім того, Гайдай зазначив, що на окупованих територіях в глибокому тилу продовжують відбуватися "хлопки", а росіяни чують "голосні звуки". Проте він не підтвердив, що ЗСУ причетні до цих інцидентів.

Голова ОВА певен, що росіяни будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов'янськ.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що на фронті нарешті запрацювала західна артилерія.

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