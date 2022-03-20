Бійці знищили російський бойовий вертоліт вартістю 16 млн доларів: екіпаж загинув 

Ка-52 впав на землю.

У зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила новітню російську “вертушку” Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів.

Про це повідомили на сторінці у Facebook.

“У зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 (“Алігатор”). Боєць зенітно-ракетного підрозділу бригади зробив постріл з ПЗРК по вертольоту, який перебував на граничній для досяжності відстані в кілька кілометрів. Ракета влучила у вертоліт, пошкоджений Ка-52 впав на землю, його екіпаж загинув”, - йдеться у повідомленні.

"Алігатор" за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, що випускається від 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 – понад 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, у Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах.

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