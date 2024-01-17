Бійці ЗСУ ефектно вгатили по БМД-4М ворога на Запоріжжі (відео)

Захисники зупинили ворожу техніку, а оператори дронів ліквідували живу силу противника.
Українські бійці з бригади "Спартан" завдали ураження російській БМД-4М поблизу села Вербове Запорізької області і зафіксували цей момент на відео з дрона.
Відповідний ролик поширив український журналіст Юрій Бутусов.
У повідомленні вказано, що на Запоріжжі російська піхота за підтримки бронетехніки намагалась штурмувати позиції гвардійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан".
Однак українські захисники щільним вогнем змусили окупантів відступити і зупинили ворожу БМП. А оператори дронів бригади ліквідували живу силу противника.
Українські бійці зняли на відео момент ураження російської БМД-4М.
Читайте провідні новини дня:
- Що буде з Україною до 2040 року: відомий демограф ошелешив прогнозом
- Курс валют в Україні: долар стрімко дешевшає, чому так сталось і що робити
- Не захоплення території: Снайдер назвав моральну перемогу, яку Росія може отримати над Україною
До слова, від початку повномаштабної війни проти України РФ втратила на фронті вже 11 372 бойові броньовані машини. За даними Генштабу ЗСУ, лише за попередню добу було знищено 14 ворожих бронемашин.
Читайте також: