Бійці ЗСУ ефектно вгатили по БМД-4М ворога на Запоріжжі (відео)

Українські бійці з бригади "Спартан" завдали ураження російській БМД-4М поблизу села Вербове Запорізької області і зафіксували цей момент на відео з дрона.

Відповідний ролик поширив український журналіст Юрій Бутусов.

У повідомленні вказано, що на Запоріжжі російська піхота за підтримки бронетехніки намагалась штурмувати позиції гвардійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан".

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Однак українські захисники щільним вогнем змусили окупантів відступити і зупинили ворожу БМП. А оператори дронів бригади ліквідували живу силу противника.

Українські бійці зняли на відео момент ураження російської БМД-4М.

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На Запоріжжі бійці бригади "Спартан" знищили російську БМД-4М

До слова, від початку повномаштабної війни проти України РФ втратила на фронті вже 11 372 бойові броньовані машини. За даними Генштабу ЗСУ, лише за попередню добу було знищено 14 ворожих бронемашин.

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