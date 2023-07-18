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Бійці ЗСУ на "Бредлі" спалили два російські танки: як це було (фото)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Бійці ЗСУ на "Бредлі" спалили два російські танки: як це було (фото)

Воїни на "Бредлі" знищили в одному бою одразу два російські танки.

ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога.

Воїни 47 ОМБР на Запорізькому напрямку з позивними Примара, Кач та Бублік на своєму "Бредлі" знищили в одному бою одразу два російські танки.
 
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
 
За її словами, західна техніка — магніт для ворога, і як тільки на передньому рубежі з’являється "Бредлі", росіяни застосовують все, що є: від гранатометів до артилерії та ударних гелікоптерів.
 
"Цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український "Бредлі". Ворог терміново ввів у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено", - йдеться у повідомленні.
 
 
Зазначається, що "Бредлі" оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), якою вміло скористався екіпаж.
 
"На фото "Бредлі" сидять: зліва навідник Примара, по центру Кач, командир бойової машини. Механік-водій Бублік на ту зйомку не встиг, бо був на завданні. Ми попросили його сфотографуватися окремо. Його фото йде другим", - каже Маляр.
 
Воїни на
Воїни на "Бредлі" знищили в одному бою одразу два російські танки.
Воїни на
Воїни на "Бредлі" знищили в одному бою одразу два російські танки.

Нагадаємо, армія РФ зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Потягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. 

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Дата публікації
Перегляди
2696
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