Бійці ЗСУ на "Бредлі" спалили два російські танки: як це було (фото)

Воїни 47 ОМБР на Запорізькому напрямку з позивними Примара, Кач та Бублік на своєму "Бредлі" знищили в одному бою одразу два російські танки.

повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про цезаступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, західна техніка — магніт для ворога, і як тільки на передньому рубежі з’являється "Бредлі", росіяни застосовують все, що є: від гранатометів до артилерії та ударних гелікоптерів.

"Цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український "Бредлі". Ворог терміново ввів у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Бредлі" оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), якою вміло скористався екіпаж.

"На фото "Бредлі" сидять: зліва навідник Примара, по центру Кач, командир бойової машини. Механік-водій Бублік на ту зйомку не встиг, бо був на завданні. Ми попросили його сфотографуватися окремо. Його фото йде другим", - каже Маляр.