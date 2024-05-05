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Бійці ЗСУ показали штурм та захоплення окупантів у полон – потужні кадри

Бійці ЗСУ показали штурм та захоплення окупантів у полон – потужні кадри

Військові захопили окупантів у полон / Фото: скриншот

Військові показали бої на фронті з ворогом.

Військові 23-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ показали, як вони штурмом взяли ворожу позицію та захопили в полон групу окупаційних солдат армії РФ. 

Відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ 

Українські захисники показали один зі штурмів на фронті. Воїнам вдалося взяти у полон росіян.

На відео штурмова група військових ЗСУ йде посадкою, а потім доходить до окопів росіян, де відбувається бій – окупантів беруть в полон.

Під час проведення операції за штурмовиками "стежив" український дрон.

Нагадаємо, НАТО визначило "червоні лінії", щоб вступити у війну України з РФ.

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