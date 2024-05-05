Бійці ЗСУ показали штурм та захоплення окупантів у полон – потужні кадри

Військові показали бої на фронті з ворогом.
Військові 23-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ показали, як вони штурмом взяли ворожу позицію та захопили в полон групу окупаційних солдат армії РФ.
Відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ
Українські захисники показали один зі штурмів на фронті. Воїнам вдалося взяти у полон росіян.
На відео штурмова група військових ЗСУ йде посадкою, а потім доходить до окопів росіян, де відбувається бій – окупантів беруть в полон.
Під час проведення операції за штурмовиками "стежив" український дрон.
Нагадаємо, НАТО визначило "червоні лінії", щоб вступити у війну України з РФ.
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