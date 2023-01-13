Бійці ЗСУ показали, як боронять Соледар: фото з місця пекельних боїв

Захисники повідомили, що в місті тривають запеклі і безжальні бої.

Захисники Соледара зі 46-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ показали кадри оборони міста та розповіли про запеклі бої там.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Там зауважили, що через майже пів року безуспішних спроб штурму Бахмута російські окупанти від початку 2023 року перенесли свою бойову активність на Соледар. Таким чином ворог прагне відвернути медійну увагу від своїх невдач на Бахмутському напрямку.

"Бої в Соледарі були запеклими й безжальними. Увага – щосекундна, зброя – або в постійному використанні, або в постійній готовності. Регулярна зміна тактики ворога вимагала гнучкості алгоритму дій наших підрозділів. Запорукою успішних дій стала універсальність військовослужбовців. Управління, контроль і координація дій командування бригади виявилися на найвищому рівні", – йдеться в повідомленні.

У 46-ій бригаді додали, що багато хто з її бійців пройшли в Соледарі бойове хрещення, тож захисники гідно витримали ці надзвичайно складні випробування.

Зазначається, що бої на околицях Соледара тривають.

Нагадаємо, попри заяви командування російських окупантів про захоплення ними Соледара, бої за місто тривають. Перш за все, брехню ворога офіційно спростували в ЗСУ. Окрім того, українські захисники міста записували відеозвернення звідти вдень 13 січня та повідомляли про певні успіхи.

Додамо, що напередодні в Офісі президента пообіцяли, що захисники Соледара отримають додаткові бронетехніку, снаряди і стрілецьку зброю.

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