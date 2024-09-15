Бійці ЗСУ знищили будівлю з російською піхотою у Курській області: відео

У підписі до відео українські бійці назвали цей удар відповіддю за атаку ворога на Полтавське училище зв'язку.

Під час операції у Курській області РФ бійці 225 ОШБ у взаємодії з авіацією завдали удару по будівлі із піхотою противника в населеному пункті Весьолоє.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі підрозділу Khorne Group.

На опублікованих кадрах видно, як приміщення, пристосоване ворог для казарми, перетворюється в купу будівельного сміття та огортається клубами диму.

Бійці ЗСУ показали удар по будівлі з російською піхотою у Курській області

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У підписі до відео українські бійці назвали цей удар відповіддю за атаку ворога на Полтавське училище зв'язку.

Як зазначають аналітики DeepState, 225-й батальйон також забезпечив захід в тил ворога. Бої на території держави-агресорки тривають.

Нагадаємо, під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

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