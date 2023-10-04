Бійці ЗСУ знищили "Гіацинт-Б" окупантів та розтрощили їхню артпозицію: драйвове відео

Російська гармата була знищена із самохідної гаубиці "Акація".
На Харківщині українські бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади завдали влучного удару по російській гарматі "Гіацинт-Б" та розтрощили ще одну артилерійську позицію окупантів.
Про це повідомили в самій бригаді, виклавши відео точних влучань.
"Знищення Силами оборони рекордної кількість ворожих артсистем забезпечують в тому числі воїни 3 окремої танкової Залізної бригади", – зазначається у повідомленні.
На опублікованому ролику всього за хвилину можна побачити, як нещодавно на Харківщині самохідні гаубиці "Акація" танкової бригади уразили російську 152-міліметрову гармату 2А36 "Гіацинт-Б" (дальність стрільби – до 40 км), а потім розтрощили ще одну артилерійську позицію ворога.
Нагадаємо, ЗСУ активно знищують російську військову техніку на фронті, зокрема артилерію. Військовий експерт Петро Черник назвав такі темпи "мега, це щось неймовірне" та пояснив стратегію українських військ.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ встановили рекорд зі знищеної російської техніки за місяць
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