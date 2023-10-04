Бійці ЗСУ знищили "Гіацинт-Б" окупантів та розтрощили їхню артпозицію: драйвове відео

На Харківщині українські бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади завдали влучного удару по російській гарматі "Гіацинт-Б" та розтрощили ще одну артилерійську позицію окупантів.

Про це повідомили в самій бригаді, виклавши відео точних влучань.

"Знищення Силами оборони рекордної кількість ворожих артсистем забезпечують в тому числі воїни 3 окремої танкової Залізної бригади", – зазначається у повідомленні.

На опублікованому ролику всього за хвилину можна побачити, як нещодавно на Харківщині самохідні гаубиці "Акація" танкової бригади уразили російську 152-міліметрову гармату 2А36 "Гіацинт-Б" (дальність стрільби – до 40 км), а потім розтрощили ще одну артилерійську позицію ворога.

Українські військові показали яскраве відео знищення російської гармати "Гіацинт-Б"

Нагадаємо, ЗСУ активно знищують російську військову техніку на фронті, зокрема артилерію. Військовий експерт Петро Черник назвав такі темпи "мега, це щось неймовірне" та пояснив стратегію українських військ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ встановили рекорд зі знищеної російської техніки за місяць

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