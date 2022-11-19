Бійці звільнили ще кілька населених пунктів Луганської області: жоден бій не обходиться без трофеїв

Вдалі атаки дозволили нашим бійцям просунутись ще ближче до дороги, якою росіяни підвозять боєприпаси та провізію на українську землю.

Бійці звільнили ще кілька населених пунктів Луганської області і чи не кожному бої здобувають трофеї, йдеться в ТСН.

Українські десантники все далі женуть ворога на Луганщині, вже знищили кілька сотень російських солдатів та спалили найпотужнішу російську далекобійну артилерійську систему.

Нині завдання-мінімум - перерізати шляхи сполучення для окупантів, якими ті постачають зброю та боєприпаси з Росії. Та українські десантники продовжується відтісняти ворога із нашої землі.

Також читайте У Раді назвали суму збитків внаслідок останнього масованого ракетного удару Росії по Україні

Жоден бій наших десантників не обходиться без трофеїв. Серед них протитанковий комплекс «Корнет» російського виробництва, який воював проти наших армійців на Луганщині, але опинився в руках збройних сил. Тепер стрілятиме у бік росіян, бо лишили до нього ще й ракети, каже боєць Сергій, який керує підрозділом, що спеціалізується на знищенні техніки ворога.

На Луганщині його бійці спалили не одну броню окупантів, але найбільша здобич у їхньому полюванні-самохідна артустановка росіян “МТСА-С”- одна з новинок ординського війська, якою неабияк хизувався на парадах Кремль.

Вдалі атаки дозволили нашим бійцям просунутись ще ближче до дороги, якою росіяни підвозять боєприпаси та провізію на українську землю. Обірвати цю логістичну гілку- завдання мінімум. “Рухаємось, щоб обрізати їхнє угруповання. Постачання йде по тій трасі між Сватово та Кремінною, також вона виходить на РФ”, - розповідають бійці.

Спинити рух збройних сил не можуть, ані велика кількість артилерії ворога, ані чимала група мобілізованих, які вже масово на лінії фронту. “За добу ми знищили по перехопленням понад 200 людей. Тобто одна машина заходить, евакуює своїх людей, інша - підвозить нових людей, вони займають позицію. Далі продовжують вести вогонь”, - розповідають хлопці.

Читайте також:

Російські окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено 14 будинків (фото)

У Зеленського відреагували на обстріл "гуманітарки" на Херсонщини: "Жалюгідна тактика нікчемних "совків"

У Раді назвали суму збитків внаслідок останнього масованого ракетного удару Росії по Україні