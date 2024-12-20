Бійцям КНДР буде непереливки: Пентагон прогнозує більші втрати на фронті

США вважають, що наразі може йтися про "кілька сотень" загиблих або поранених північнокорейських військових.
У Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед військових з КНДР, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.
Про це представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".
Райдер прокоментував дані південнокорейської розвідки про ліквідацію у боях на Курщині щонайменше 100 північнокорейських бійців. За словами генерал-майора, США вважають, що наразі може йтися про "кілька сотень" загиблих або поранених.
"Ми продовжуємо спостерігати та оцінювати на цьому етапі, що кілька сотень сил КНДР було втрат, які варіюються від убитих у бою до поранених", – сказав представник Пентагону.
Він також зазначив, що з огляду на продовження участі північнокорейських бійців разом з російськими військовими у боях проти України, можна очікувати зростання втрат з боку сил КНДР.
Нагадаємо, за даними Forbes, сили КНДР могли втратити 4% своєї кількості на території Курської області. І це йдеться лише про один бій.
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