Бійцям КНДР буде непереливки: Пентагон прогнозує більші втрати на фронті

США вважають, що наразі може йтися про "кілька сотень" загиблих або поранених північнокорейських військових.

У Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед військових з КНДР, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.

Про це представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Райдер прокоментував дані південнокорейської розвідки про ліквідацію у боях на Курщині щонайменше 100 північнокорейських бійців. За словами генерал-майора, США вважають, що наразі може йтися про "кілька сотень" загиблих або поранених.

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"Ми продовжуємо спостерігати та оцінювати на цьому етапі, що кілька сотень сил КНДР було втрат, які варіюються від убитих у бою до поранених", – сказав представник Пентагону.

Він також зазначив, що з огляду на продовження участі північнокорейських бійців разом з російськими військовими у боях проти України, можна очікувати зростання втрат з боку сил КНДР.

Нагадаємо, за даними Forbes, сили КНДР могли втратити 4% своєї кількості на території Курської області. І це йдеться лише про один бій.

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