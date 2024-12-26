Бійцям КНДР не вистачає питної води, вони продовжують зазнавати втрат: деталі від ГУР

Сили оборони України уразили мінометний розрахунок та один із ключових вузлів зв’язку північнокорейських сил.

Північнокорейські військові продовжують зазнавати втрат на фронті в Курській області Росії. Попри поранення, російські офіцери наказують цим бійцям продовжувати утримувати позиції.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях проти України. Підтримку та супровід штурмових груп північнокорейських військ на Курщині здійснюють російські підрозділи дронів.

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Так, вранці 20 грудня північнокорейські штурмовики на одній із ділянок зазнали санітарних втрат – щонайменше п’ять поранених бійців. Однак російські офіцери наказали їм продовжувати утримання позиції. Також було уражено мінометний розрахунок підрозділу армії КНДР.

"На передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води – через активні бойові дії логістика ускладнена", – зауважили в розвідці.

Втрати КНДР за останні дні

20 грудня українські війська завдали вогневого ураження по скупченню ворога у районі Новоівановки на Курщині. Бійці з КНДР зазнали значних втрат убитими та пораненими.

21 грудня росіяни продовжили укомплектовувати північнокорейські підрозділи боєприпасами та продовольством, аби замістити втрати на позиціях і продовжити штурмові дії.

22 грудня Сили оборони України завдали успішного удару, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії. Було зафіксовано різке зниження радіообміну між бійцями КНДР.

24 грудня північнокорейські підрозділи в районі Дар’їно – Новоівановка на Курщині вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БпЛА. Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають за близько кілометр від лінії бойового зіткнення

Також війська КНДР розгорнули щонайменше п’ять додаткових спостережних постів з умовними назвами "Межа 1-5", щоб збільшити ефективність розвідки.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 000.

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