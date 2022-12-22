Бійцям ЗСУ потрібно декілька місяців, щоб освоїти ЗРК Patriot

Навчання українських військових для використання систем Patriot займе час.
Для навчання українських військових користуватися зенітними ракетними комплексами Patriot знадобиться кілька місяців.
Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони.
Співрозмовник CNN зазначає, що системи Patriot будуть критично важливими для захисту України від крилатих і балістичних ракет, а також літаків і дозволять вражати цілі на великій відстані.
"ЗРК Patriot — це не "срібна куля", а лише один із елементів протиповітряної оборони, яку забезпечують США та інші союзники", - заявив співрозмовник видання.
"Наша мета – допомогти Україні зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. Patriot доповнить низку засобів середньої та малої дальності, які ми та союзники передали (Україні- ред.) у попередніх пакетах допомоги", - зазначив представник Пентагону.
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги для України на 2 мільярди доларів. Туди увійдуть комплекси Patriot.
Також Байден заявив, що півсотні країн зобов’язалися передати в Україну понад 200 танків та іншу бронетехніку.
Зауважимо, Байден заявив, що американський народ стоятиме поряд з українцями до перемоги у війні.
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