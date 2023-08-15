Бійня в Урзуфі між російськими окупантами: з'явилися деталі перестрілки

У тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем 12 серпня сталася стрілянини між "кадирівцями" та солдатами Міноборони РФ. У Мережі з'явилися нові подробиці розбірок між російськими загарбниками.

Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Так, за даними каналу, у стрілянині в Урзуфі приймали участь п'яні "зеки" Міноборони РФ, які приписані до військової частини, що базується в Чечні, з не менш п'яними військовим "поліцейським".

Інцидент стався під ранок 12 серпня біля клубу "Маямі" в Урзуфі. Там відпочивали бійці частини 71718 (Шалі, Чечня), здебільшого колишні ув'язнені, які уклали контракти з Міноборони РФ, і як пізніше пояснили, що "сиділи в лісі чотири місяці та отримали можливість відпочити".

Що передувало конфлікту окупантів

У нічному клубі "Маямі" сиділи дві кампанії. Перші – уродженці південних регіонів. Другі – товариші по службі з роти, прикріпленої до "Ахмату" (найманці Рамзана Кадирова - ред.).

За розповіддю свідків, "кадирівці" випили пляшку віскі на трьох. Ближче до закриття клубу (біля 4 години ранку) стався конфлікт – між 25-річним засудженим за крадіжку жителем Калінінградської області Сергієм Аліхановим та 30-річним уродженцем Дагестану, військовим поліцейським (раніше в/ч 63354, Буйнакськ) Садрутдіном Акаєвим.

"Розв'язкою стала сцена на вулиці, під час якої Акаєв відкрив вогонь із АК-74. Сергія Аліханова було вбито на місці. За нього спробував заступитися боєць із його роти, земляк, також засуджений за крадіжки 26-річний Володимир Євсєєнко. Він хотів вибити у Акаєва автомат ногою, але був поранений у стегно, гомілку та руку.

Далі Садрутдін Акаєв відкрив стрілянину по всьому, що бачив. На звуки автоматної черги прибігла група ВП частини 71718, Акаєв відкрив вогонь і по групі. В результаті стрільця вбили.

На місце приїхали дві бригади медиків, які констатували смерті двох чоловіків, одного пораненого у стані алкогольного сп'яніння доправили до місцевої лікарні.

Переглянути відео можна за посиланням.

Нагадаємо, про перестрілку між "кадировцями" та російськими військовими в окупованому селищі Урзуф під Маріуполем повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та прес-служба Маріупольської міської ради. За даними Андрющенка, внаслідок перестрілки загинули щонайменше четверо окупантів. Він також повідомляв, що загинули семеро цивільних – дві дівчини-підлітка, четверо хлопців та одна доросла жінка.

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