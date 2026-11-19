Кримський міст / © Associated Press

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Українські військові, які брали участь в ударі по Кримському мосту, за чинними правилами не мають права на додаткову винагороду за ведення бойових дій. Причина — система нарахування виплат, яка, за словами бійця, враховує насамперед місце перебування військовослужбовця, а не результат його бойової роботи.

Про це написав військовослужбовець Антон Колумбет у Facebook.

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За його словами, чинний порядок нарахування додаткової винагороди, визначений наказом Міністерства оборони №260 та постановою Кабміну №168, не враховує специфіки роботи підрозділів безпілотних систем.

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«Дурна, тупа, виснажлива та забюрократизована до неможливості система нарахування додаткової винагороди [...] фактично прирівнює бойовий екіпаж безпілотних систем до відділення охорони паливної цистерни в Ужгороді», — обурився військовий.

Він уточнив, що навіть така можливість нарахування виплат залежить від включення екіпажу до складу угруповання військ.

Чому оператори дронів залишаються без бойових доплат

На думку Колумбета, українські нормативні документи не відповідають сучасним реаліям війни, адже право на додаткові виплати фактично прив'язане до місця виконання завдань.

Військовий наголосив, що екіпажі безпілотників, які завдають ударів на середній та великій відстані, залишаються пріоритетними цілями для російських розвідувально-ударних засобів. Проте їхня робота за межами першого ешелону оборони не враховується належним чином під час нарахування винагород.

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За його словами, аудитори прискіпливо перевіряють час перебування військових на позиціях, тоді як бойова ефективність підрозділів не стає визначальним критерієм для виплат.

«Наша нормативка не просто відстає від сучасних реалій ведення бойових дій — вона спеціально побудована таким чином, аби унеможливити врегулювання цього питання», — заявив Колумбет.

Що військовий пропонує змінити

Колумбет вважає, що проблему можна розв'язати внесенням змін до пункту 2 розділу XXXIV наказу Міноборони №260.

Зокрема, він пропонує додати підрозділи безпілотних систем до переліку підрозділів, які виконують завдання з вогневого ураження противника, поряд із ракетними військами, артилерією та протиповітряною обороною.

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На його думку, це дозволить прирівняти екіпажі БпС до артилерійських розрахунків у питаннях нарахування додаткової винагороди.

Тоді, як пояснює військовий, матеріальна мотивація залежатиме від ефективності бойової роботи, а не лише від місця перебування особового складу.

Колумбет також розкритикував відсутність, за його словами, обговорення цієї проблеми на рівні профільного комітету Верховної Ради та органів, відповідальних за формування державної політики.

Водночас наведена інформація про право учасників конкретної операції на виплати є твердженням військовослужбовця. Офіційної позиції Міноборони щодо цієї заяви у наданому повідомленні немає.

Нова атака на Кримський міст: вибухи та можливі влучання в залізничну частину

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада в тимчасово окупованій Керчі знову пролунали потужні вибухи поблизу Кримського мосту. Очевидці повідомляли щонайменше про вісім вибухів, яскраві спалахи та звуки, схожі на проліт ракет.

У місцевих повідомленнях також з'явилася інформація про два можливі влучання в залізничну частину переправи.

Після вибухів рух Кримським мостом тимчасово перекрили. Призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що відповідні служби оцінюють збитки, проте не уточнив характеру пошкоджень і термінів відновлення руху.

«Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!» — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

До спорудження Росією 19-кілометрового Кримського мосту найдовшим мостом Європи вважався португальський міст Васко да Гама завдовжки 12,3 км.

Україні допомогли «Крилаті модеми»

Для удару Україна використала ракети «Фламінго» та «Нептун» вітчизняного виробництва, обійшовши обмеження на системи Starlink і Starshield.

Під час атаки на Керченський міст українські військові застосували незвичну систему зв’язку — так звані «крилаті модеми». Це окремі безпілотники з комунікаційним обладнанням, які працювали в повітрі як ретранслятори сигналу між операторами та ракетами. Завдяки цьому військові могли контролювати політ засобів ураження на великій відстані, а не покладатися лише на заздалегідь запрограмований маршрут.

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