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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
2 хв

Бійці ЗСУ використовують артснаряди як імпровізовані "банзай-гранати": що це означає

Українські військові використовують артснаряди як імпровізовану штурмову зброю — 155-мм. Боєприпаси кидають вручну.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Українські міни 120-мм

Українські міни 120-мм

На сході України тривають інтенсивні бої, в яких українські військові змушені вдаватися до нестандартної тактики. У мережі зʼявилися відео, де бійці ЗСУ використовують артилерійські боєприпаси як імпровізовану штурмову зброю — зокрема як “банзай-гранати” для зачистки приміщень.

Про це пише Defense Express.

Зокрема, йдеться про 120-мм міни, які кидають вручну під час штурмів. У деяких випадках фіксується використання навіть 155-мм артснарядів із прикрученим підривачем від ручної гранати, встановленим на затримку в кілька секунд.

Цей тип бою не тільки вказує на високий рівень інтенсивності зіткнень, а й демонструє, яких фізичних і тактичних зусиль вимагає така імпровізація. Адже донести 40-кілограмовий снаряд у зону ближнього бою та точно його застосувати — завдання, що потребує надлюдських зусиль.

Такі випадки є симптомом двох системних проблем:

1. Брак штурмових боєприпасів піхотного рівня — особливо тих, що ефективні в умовах боїв у містах. Імпровізація, як у випадку з артснарядами чи використанням протитанкових мін для дронів, — це вимушене рішення, яке свідчить про відсутність належної альтернативи.

2. Обмежене виробництво наземних роботизованих комплексів (НРК), які могли б виступати у ролі “камікадзе” з тією ж самою бойовою частиною — 120-мм мінами або 155-мм снарядами. Хоча перші розробки в цьому напрямі вже зʼявилися, наприклад, дрони з ПЗРК “Ігла”, масовість залишається ключовою проблемою.

Ці факти вказують на неврегульовані потреби у виробництві ефективних засобів ближнього бою та дронів-камікадзе. Це може бути важливим сигналом для українського оборонно-промислового комплексу, куди варто спрямувати ресурси для швидкого посилення фронту.

Нагадаємо, Україна може отримати наступальну зброю від США. Йдеться, зокрема, про високоточні удари по важливих цілях на території РФ.

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