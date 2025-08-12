Бійці ЗСУ висловились про передавання територій України ворогу

Боєць ЗСУ / © ТСН.ua

Реклама

Українські військові у Добропіллі та на передовій побоюються того, чи не укладуть президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час зустрічі в Алясці угоду на шкоду Україні. Бійці відкидають сценарій, за якого частина територій України буде фактично передана Росії.

Про це повідомляє BILD.

З українськими військовими порозмовляв шеф-редактор видання Пауль Ронцгаймер який побував у Донецькій області. Зазначається, що більшу частину регіону — близько 85% — займає російська армія, і Путін хоче окупувати цю область повністю.

Реклама

У Добропіллі, що поблизу фронту, та на передовій українські солдати обговорюють майбутню зустріч Трампа з Путіним. Вони побоюються, чи не укладуть сторони угоду на шкоду Україні. Бійці також рішуче відкидають сценарій, за якого частина територій держави буде фактично передана ворогу, навіть без юридичного визнання.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій розповів виданню, що російські окупанти захоплюють та вбивають мирних мешканців. Росіяни мають імперські амбіції: хочуть більше території та показати всьому світу, хто вони. За словами бійця, росіяни хочуть володіти всім світом.

«Для мене просто боронити свою країну. Я роблю це від перших днів війни і робитиму стільки, скільки потрібно. Якщо вони тут прорвуться, вони дійдуть до моєї родини у Києві. Вони не зупиняться. Тому я маю бути тут», — висловився Андрій.

Солдат ЗСУ родом із Костянтинівки Руслан розповів, що ситуація на фронті зараз динамічна. Вона перебуває під контролем, але темп бойових дій дуже високий.

Реклама

«Боляче, коли бачимо, що втрачаємо територію. Ми робимо все, щоби мінімізувати втрати. […] Чому я маю віддавати те, що мені належить? Це мій дім. Війна має закінчитися справедливо — для нас. Це означає: суверенітет та територія України мають зберегтися. Для нас нереалістично віддавати будь-що без бою», — розповів солдат.

Водночас, вказано в матеріалі, російська армія повільно наступає. Кожен із українських військових знає, що війна може тривати ще довго. Ніхто з них не вірить у швидкий мир, незалежно від того, що обговорюватиметься 15 липня на Алясці, резюмував Ронцгаймер.

Нагадаємо, перед зустріччю з Путіним, що відбудеться 15 серпня у штаті Аляска, Трамп заявив, що не збирається самостійно укладати мирну угоду, і сказав, що «вона має бути укладена обома сторонами». Президент США сказав, що хотів би бачити припинення вогню та «найкращу можливу угоду для обох сторін».

Своєю чергою очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Трамп створив умови для можливої мирної угоди з з Путіним. Втім, «будуть поступки», якими «ніхто не буде задоволений».

Реклама

За інформацією видання The Telegraph, Україна готова розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над окупованими територіями Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Цей план означатиме заморожування лінії фронту там.